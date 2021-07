O treinador do Sporting, Ruben Amorim, em declarações à Sport TV, após a vitória dos leões sobre o Angers, por 2-0, em partida de pré-época. O técnico analisou a mudança de João Mário, qu foi campeão nacional pelos leões na época passada, para o rival Benfica, depois de ter rescincido com o Inter de Milão:

«João Mário? O Sporting perdeu o Balakov, o Figo, o Bruno Fernandes… analisámos as estatísticas e ele era o jogador que assistia e marcava, mas esta equipa vale pelo seu todo. O João Mário foi um excelente profissional enquanto aqui esteve e os jogadores vão para onde querem. O Sporting desde o início disse que queria o jogador. Fizemos uma proposta e ele saiu a custo zero, é oficial. Mas não nos desviamos do projeto.»