Com a saída de José Mourinho iminente, o Benfica trabalha na sucessão do treinador de 63 anos, tendo urgência em fechar este dossier o quanto antes para virar, definitivamente, agulhas para a próxima temporada.

Ruben Amorim e Marco Silva são os dois principais nomes em cima da mesa, mas se o segundo admite deixar o Fulham e a Premier League após o fim desta temporada, o primeiro mantém-se firme em duas intenções que o deixam longe do clube encarnado.

O ex-treinador do Sporting está parado desde janeiro, quando foi despedido do Manchester United, mas não tem nos planos voltar já ao ativo e ainda menos em Portugal. Ainda que o futuro possa ditar outra decisão, Amorim, sabe o Maisfutebol, pretende parar um ano e só voltar a orientar uma equipa a partir da temporada 2027/28 e no estrangeiro.

Considerado alguém quase unânime no seio do universo benfiquista, Ruben Amorim, sabe também o nosso jornal, é o grande desejo de Rui Costa, mas essa é uma possibilidade de muito remota concretização, para não dizer uma… impossibilidade.

O que deixa caminho mais aberto para Marco Silva, que termina contrato no final desta época com o Fulham e, apesar de ter em mãos uma proposta de renovação do clube inglês e da paixão pela Premier League, admite rumar, como o disse recentemente, a outros mercados.

O técnico do Fulham não fecha um regresso a Portugal 11 anos depois de ter deixado o Sporting, mas pretende garantias que lhe permitam construir um projeto de média/longa duração: de dois ou três anos.