O Centro de Estágio do Seixal cumpriu recentemente catorze anos de vida e tem sido uma máquina de fazer dinheiro para o Benfica. Até agora, e só com as quinze maiores transferências de jogadores formados no Seixal, o Benfica já arrecadou mais de 440 milhões de euros. O que significa que, provavelmente, o Centro de Estágio já se pagou a ele próprio.

Na liderança desta lista está, obviamente, João Félix, que foi transferido há cerca de um ano para o At. Madrid por 126 milhões de euros. Ruben Dias, que foi neste domingo confirmado como reforço do Manchester City, por 68 milhões de euros, entra para o segundo lugar da lista, que é encerrada com o empréstimo de Gedson ao Tottenham. Confira a lista das quinze maiores transferências saídas do Seixal na galeria associada a este artigo.