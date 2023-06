O presidente do Benfica comunicou, na assembleia-geral desta quinta-feira, as datas previstas para apresentação dos resultados da auditoria interna e para a revisão dos estatutos do clube.

«Relativamente à auditoria, que se prolongou no tempo tão só pela enorme complexidade de tudo o que foi examinado, pelas centenas de gigabytes de informação analisada, posso avançar que a empresa de auditoria encarregue deste trabalho se comprometeu a entregar o Relatório Final no próximo mês de setembro, momento em que o comunicaremos aos associados», disse Rui Costa, no discurso aos associados.

«Sobre a revisão dos estatutos, gostaria de relembrar aquilo que vos pedimos na última assembleia geral: foco total na época desportiva, na conquista do 38, com o compromisso de, finalizada a época, rapidamente tratarmos deste tema. Muito bem. Posso informar hoje que o projeto de revisão dos Estatutos está concluído e será colocado a discussão de todos os associados já no próximo mês de julho», acrescentou o presidente benfiquista.