A base do futebol do Benfica continuará no Seixal «durante muitos e muitos anos», afirmou esta terça-feira o presidente dos encarnados, Rui Costa.

Numa cerimónia na Câmara Municipal do Seixal de receção à equipa de sub-19 que recentemente venceu a Youth League, o dirigente deu essa garantia, depois de numa entrevista em janeiro, à BTV, ter adiantado a hipótese da criação da Cidade Benfica, para albergar todas as valências do clube.

«Apesar de muito se ter falado nos últimos tempos da Cidade Benfica, que é um projeto que iremos alcançar, também esta base do futebol no Seixal é a nossa base e continuará a ser durante muitos e muito anos. Esta é a promessa que faço, porque não temos nenhum motivo para estarmos descontentes com o que tem sido a relação entre ambas as partes», afirmou esta tarde Rui Costa, citado pela Lusa.

De acordo com o antigo jogador, «embora o Benfica seja um clube de Lisboa e representado nos quatro cantos do mundo, é no Seixal que tem a sua base para o futebol profissional e de formação».

«É aqui que vamos continuar a trabalhar e é aqui que vamos continuar a ganhar», prosseguiu.

Em janeiro, refira-se, Rui Costa havia revelado estar em estudo a tal Cidade Benfica, um espaço «para albergar o Benfica inteiro menos o Estádio».

Já em março, em declarações à Lusa, o presidente da Câmara Municipal do Seixal, Joaquim Santos, disse ter a garantia por parte das águias de que o centro de estágios não ia sair do concelho.