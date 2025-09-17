João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, reagiu no início da manhã desta quarta-feira às incidências que conduziram ao despedimento de Bruno Lage.

Ora, esta gestão por parte de Rui Costa mereceu críticas de João Noronha Lopes que comentou o momento atual do clube da Luz e acusou o atual presidente do Benfica de uma péssima gestão ao longo do seu mandato.

«As últimas horas foram o culminar de quatro anos desastrosos. A pouco mais de um mês das eleições, o Benfica está agora refém das decisões de Rui Costa, um presidente sem qualquer competência para decidir o destino do clube. A boa notícia é que já faltou mais para este pesadelo terminar», confessou Noronha Lopes em comunicado nas redes sociais.

«Se Rui Costa não sai pelo próprio pé, seremos nós a garantir que isso acontece. Confiem no futuro. O Benfica somos nós.»

Os desfechos surpreendentes dos dois últimos jogos - empate com o Santa Clara e derrota com o Qarabag - levaram Rui Costa a romper o vínculo com Bruno Lage. O despedimento do treinador setubalense surge pouco mais de um ano depois da sua contratação.

Antes de Lage, tinha sido Roger Schmidt a comandar os encarnados durante cerca de dois anos e se recuarmos mais atrás no tempo de presidência de Rui Costa vemos nomes como Nélson Veríssimo e Jorge Jesus que também não ocuparam o cargo de treinador durante muito tempo.