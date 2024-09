O Benfica agendou uma conferência de imprensa para as 18h30 desta quinta-feira, no Benfica Campus, no Seixal.

A mesma deve servir para a apresentação de Bruno Lage como novo treinador das águias, ele que é o eleito do presidente Rui Costa para suceder a Roger Schmidt.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Lage vai assinar um contrato válido com o Benfica para as próximas duas temporadas. Já deve, inclusivamente, orientar o treino da equipa esta sexta-feira.