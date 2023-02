O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol instaurou um processo disciplinar a Rui Costa.

Na origem do procedimento está o comportamento do presidente do Benfica no jogo da Taça de Portugal com o Sp. Braga, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, tendo, lê-se na secção não profissional do Conselho de Disciplina, «por objeto apuramento da factualidade participada, nomeadamente sob o enfoque das ofensas à honra ou consideração de agentes de arbitragem ou sob o enfoque da violação de deveres gerais, na sequência de participação apresentada pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol».

Recorde-se que após esse jogo, no qual foram expulsos dois jogadores do Benfica (Bah e Morato), Rui Costa fez uma declaração à comunicação social, sem direito a perguntas, tendo ainda confrontado o árbitro Tiago Martins. O presidente das águias foi suspenso oito dias e multado em 102 euros.

O procedimento disciplinar foi enviado à Comissão de Instrução Disciplinar da FPF a 15 de fevereiro, seis dias após o Sp. Braga-Benfica, mas só foi publicado no site do organismo nesta segunda-feira.