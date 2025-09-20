Benfica com resultado positivo de 29,5 milhões de euros em 2024/25
Exercício revela um crescimento de 240 por cento, após o valor negativo registado no último ano (21,1 milhões de euros)
O Benfica anunciou, esta sexta-feira, um resultado líquido positivo de 29,5 milhões de euros em 2024/25 nas contas do clube [diferentes das da SAD, que gere o futebol profissional].
Este montante revela um crescimento de 240 por cento, face ao período homólogo, quando os encarnados registaram valores negativos de 21,1 milhões de euros. Em comunicado, o Benfica explica que a variação positiva se deve, em grande medida, ao «crescimento sustentado da estrutura de receitas e um controlo de custos».
Além disso, o resultado obtido no último ano «representa um regresso aos resultados positivos», após o interregno de 2023/24, precisamente o único negativo registado nos últimos 15 exercícios.
Recorde-se que na passada semana, o Benfica já tinha anunciado a diminuição do passivo e o aumento de capitais próprios da SAD, tendo o resultado desta sexta-feira apenas a ver com o clube. A descida do passivo foi de cerca de 8,5 milhões de euros, passando para os 474,8 milhões, e o ativo cresceu para os 591 milhões de euros.