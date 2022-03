A direção do Benfica recebeu da Comissão de Revisão de Estatutos uma proposta para alterar os estatutos do clube.

Segundo pode ler-se no site dos encarnados, «entre as sugestões avançadas para apreciação figuram a limitação de três mandatos de cada direção no clube, o fim da limitação de 50 quilómetros para os sócios correspondentes e uma nova ponderação do número de votos por antiguidade dos associados».

O organismo liderado por Rui Costa vai agora «analisar o documento e dar seguimento ao processo», cuja proposta para um novo regulamento dos estatutos será apresentada aos sócios em Assembleia Geral.