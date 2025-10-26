Já estão contabilizados os votos em metada das 108 secções de voto: exatamente 54 secções em todo o mundo. Rui Costa caiu ligeiramente nas últimas secções e recolhe agora 44,63 por cento, pelo que está a pouco mais de 5 por cento da maioria absoluta.

Recorde-se que o presidente já esteve a quartro por cento da maioria absoluta, mas caiu ligeiramente com o apuramento dos votos em Paço de Arcos (a segunda secção de Lisboa), onde ganhou Noronha Lopes. Por isso, Rui Costa continua a liderar destacadíssimo, mas menos descadíssimo do que já esteve.

RESULTADOS PARCIAIS ÀS 8:00:

1. Rui Costa - 44,63 por cento

2 - Noronha Lopes - 27,78 por cento

3 - Luís Filipe Vieira - 14,48 por cento

4 - João Diogo Manteigas, 10,55 por cento

5 - Martim Mayer - 2,28 por cento

6 - Cristóvão Carvalho - 0,27 por cento