Benfica: metade das secções contadas, Rui Costa a cinco por cento da maioria
Atual presidente caiu cerca de um por cento nas últimas secções de voto, as quais incluem a segunda secção de Lisboa
Já estão contabilizados os votos em metada das 108 secções de voto: exatamente 54 secções em todo o mundo. Rui Costa caiu ligeiramente nas últimas secções e recolhe agora 44,63 por cento, pelo que está a pouco mais de 5 por cento da maioria absoluta.
Recorde-se que o presidente já esteve a quartro por cento da maioria absoluta, mas caiu ligeiramente com o apuramento dos votos em Paço de Arcos (a segunda secção de Lisboa), onde ganhou Noronha Lopes. Por isso, Rui Costa continua a liderar destacadíssimo, mas menos descadíssimo do que já esteve.
RESULTADOS PARCIAIS ÀS 8:00:
1. Rui Costa - 44,63 por cento
2 - Noronha Lopes - 27,78 por cento
3 - Luís Filipe Vieira - 14,48 por cento
4 - João Diogo Manteigas, 10,55 por cento
5 - Martim Mayer - 2,28 por cento
6 - Cristóvão Carvalho - 0,27 por cento