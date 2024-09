Este domingo, no dia em que apresentou o Relatório de Contas anual, o Benfica convocou uma Assembleia Geral de acionistas e propôs um voto de confiança ao Conselho de Administração, presidido por Rui Costa, e ao Conselho Fiscal.

«O Sport Lisboa e Benfica, titular da totalidade das ações de categoria A representativas do capital social da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, propõe que seja aprovado um voto de confiança no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, bem como nos respetivos membros, e ainda no Revisor Oficial de Contas, pelo exercício dos seus cargos durante o período compreendido entre 1 de julho de 2023 e 30 de junho de 2024», pode ler-se no comunicado.

Assembleia-Geral, marcada para dia 29, tem ainda mais quatro pontos na ordem de trabalhos, começando pela apreciação e deliberação do próprio Relatório e Contas do exercício de 2023/24.

No segundo ponto, a SAD do Benfica vai fazer uma proposta para que «nos termos legais, o resultado líquido negativo de 31.359.546 euros do exercício de 2023/24 seja transferido para resultados acumulados.»

No quarto ponto, a SAD quer aprovar a entrada de novos membros para o «exercício de funções no Conselho de Administração», entre eles Jaime Antunes, Eduardo da Cunha, José Gandarez, Manuel Lopes da Costa e Nuno Catarino.

Por fim, o Benfica propõe a «eleição do Revisor Oficial de Contas para o mandato relativo ao quadriénio de 2024/2028».