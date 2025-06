Rui Costa falou aos jornalistas na Florida e aproveitou para colocar uma série de temas em pratos limpos. Um dos assuntos abordados foi o processo de renovação de Otamendi.

Recorde-se que este tem sido um dos temas de mercado que mais tem sido falado no universo benfiquista: o central termina contrato a 30 de junho e «ainda não decidiu», segundo o próprio, se continua ou não no clube.

Rui Costa não foi de muitas palavras, mas acabou por dizer o essencial: o Benfica quer manter o jogador.

«A renovação de Otamendi está em curso. As intenções do Benfica são ficar com o Nico mais um ano, pelo menos», garantiu o presidente da SAD.