Depois de, no discurso que abriu a Assembleia-Geral do Benfica, ter afirmado que não queria que os resultados negativos do relatório e contas do clube se voltassem a repetir, Rui Costa, já durante a madrugada, respondeu a alguns dos temas que os sócios trouxeram para a AG.

«Disseram que eu teria dito na BTV que teria resolvido o problema financeiro do Benfica se tivesse vendido João Neves mais cedo e não foi nada disso que eu disse. Não sou irresponsável e não era por ter vendido mais cedo que resolveria o problema financeiro do Benfica. Resolvia o problema do exercício se tivesse vendido mais cedo. Se tivesse feito a venda até 30 de julho apresentava um resultado positivo e hoje, se calhar, estava aqui a apresentar outros números», afirmou.

Quanto à situação da equipa de futebol, o presidente dos encarnados lembrou que o campeonato ainda está no início e apelou ao apoio dos adeptos.

«Não vos peço que levantemos já uma taça, que ela não existe, mas peço-vos… quando falámos do Benfica parece que já se perdeu alguma coisa este ano e não se perdeu nada. Estamos com cinco pontos de atraso, é um início de campeonato que não nos correu bem, mas estamos neste momento em franca melhoria», disse.

«Quero agradecer aos adeptos todo o suporte que têm dado à equipa. O último jogo no Bessa foi das coisas mais bonitas que se viu nos últimos jogos do Benfica fora de casa. Não é por falta de apoio que a equipa não ganhou os jogos e não vai ser por falta de apoio que a equipa não vai chegar aos objetivos que pretendemos. Vamos ter a capacidade e resiliência para dar a volta à situação com o vosso apoio. Todas as nossas equipas merecem isso e estou convencido que temos qualidade e tempo para dar a volta à situação», acrescentou.

No que toca ao investimento nas modalidades, Rui Costa apontou que «é um projeto que tem de ser bem pensado», para que o clube não desperdice «valores exagerados em modalidades em que os adeptos praticamente não estão presentes».

Sobre a expulsão de sócio de Luís Filipe Vieira, o líder das águias remeteu esclarecimentos para mais tarde: «Em breve os sócios saberão a resolução sobre o processo. Em breve iremos tomar a decisão e informaremos os sócios.»

As críticas recentes do ex-vice-presidente e administrador da SAD encarnada também mereceram uma resposta de Rui Costa. «É triste que o diretor financeiro desapareça dois dias antes de uma Assembleia-Geral e reapareça três meses depois e a dois dias de uma AG. Se já sei por que saiu? Não, não sei. Justifica-se de uma maneira que não tem pés nem cabeça.»

O presidente do Benfica garantiu, também, que o Benfica «estará sempre no centro das negociações e não sairá prejudicado», quer quanto aos direitos televisivos, quer no que toca à liderança da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol.