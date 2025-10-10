Rui Costa, atual presidente do Benfica e candidato às eleições marcadas para 25 de outubro, apresentou na tarde desta sexta-feira a a sua candidatura aos Órgãos Sociais e à Comissão de Remunerações do Benfica.

Sob o lema “Só o Benfica Importa», Rui Costa conta com Humberto Coelho como novidade de destaque entre os oito vice-presidentes à direção.

«A candidatura surge com uma equipa composta por nomes que refletem experiência, dedicação e um profundo compromisso com os valores benfiquistas. Uma equipa focada no futuro e preparada para garantir que o Benfica continue a ser um exemplo de rigor, transparência e sucesso dentro e fora das quatro linhas», pode ler-se, na nota da entrega da candidatura, cujo prazo terminava esta sexta-feira.

Rui Costa concorre com João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira à presidência da direção.

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: JOSÉ PEREIRA DA COSTA

Vice-Presidente: RODOLFO MASCARENHAS LAVRADOR

1º Secretário: RITA CUNHA LEAL

2º Secretário: MIGUEL VASCONCELOS FERREIRA

3º Secretário: ANA RITA HENRIQUES

CONSELHO FISCAL

Presidente: RAUL FERNANDO MARTINS

Vice-Presidente: JOÃO CORDEIRO AUGUSTO

Vogal: ANTÓNIO MENDES BARREIRA

Vogal: MANUEL SIMÕES AGRIA

Vogal: RUI MENDONÇA RODRIGUES

DIREÇÃO

Presidente: RUI COSTA

Vice-Presidente: NUNO CATARINO

Vice-Presidente: HUMBERTO COELHO

Vice-Presidente: DOMINGOS D'ALMEIDA LIMA

Vice-Presidente: MANUEL HENRIQUES DE BRITO

Vice-Presidente: JOSÉ FRANCISCO GANDAREZ

Vice-Presidente: TOMÁS BARROSO

Vice-Presidente: MÓNICA SABROSA

Vice-Presidente: JOSÉ MARTINEZ TABOADA

COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES

Presidente: EDUARDO STOCK DA CUNHA

Vice-Presidente: CARLOS ALBUQUERQUE

1º Secretário: JOSÉ LEVY AIRES

2º Secretário: JOSÉ MANUEL APPLETON

3º Secretário: RUTE SANTA MARTA