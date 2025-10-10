Humberto Coelho na lista: todos os nomes da candidatura de Rui Costa
Lista foi entregue esta sexta-feira. Concorre aos órgãos sociais e à Comissão de Remunerações
Rui Costa, atual presidente do Benfica e candidato às eleições marcadas para 25 de outubro, apresentou na tarde desta sexta-feira a a sua candidatura aos Órgãos Sociais e à Comissão de Remunerações do Benfica.
Sob o lema “Só o Benfica Importa», Rui Costa conta com Humberto Coelho como novidade de destaque entre os oito vice-presidentes à direção.
«A candidatura surge com uma equipa composta por nomes que refletem experiência, dedicação e um profundo compromisso com os valores benfiquistas. Uma equipa focada no futuro e preparada para garantir que o Benfica continue a ser um exemplo de rigor, transparência e sucesso dentro e fora das quatro linhas», pode ler-se, na nota da entrega da candidatura, cujo prazo terminava esta sexta-feira.
Rui Costa concorre com João Noronha Lopes, João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, Martim Mayer e Luís Filipe Vieira à presidência da direção.
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
Presidente: JOSÉ PEREIRA DA COSTA
Vice-Presidente: RODOLFO MASCARENHAS LAVRADOR
1º Secretário: RITA CUNHA LEAL
2º Secretário: MIGUEL VASCONCELOS FERREIRA
3º Secretário: ANA RITA HENRIQUES
CONSELHO FISCAL
Presidente: RAUL FERNANDO MARTINS
Vice-Presidente: JOÃO CORDEIRO AUGUSTO
Vogal: ANTÓNIO MENDES BARREIRA
Vogal: MANUEL SIMÕES AGRIA
Vogal: RUI MENDONÇA RODRIGUES
DIREÇÃO
Presidente: RUI COSTA
Vice-Presidente: NUNO CATARINO
Vice-Presidente: HUMBERTO COELHO
Vice-Presidente: DOMINGOS D'ALMEIDA LIMA
Vice-Presidente: MANUEL HENRIQUES DE BRITO
Vice-Presidente: JOSÉ FRANCISCO GANDAREZ
Vice-Presidente: TOMÁS BARROSO
Vice-Presidente: MÓNICA SABROSA
Vice-Presidente: JOSÉ MARTINEZ TABOADA
COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES
Presidente: EDUARDO STOCK DA CUNHA
Vice-Presidente: CARLOS ALBUQUERQUE
1º Secretário: JOSÉ LEVY AIRES
2º Secretário: JOSÉ MANUEL APPLETON
3º Secretário: RUTE SANTA MARTA