Rui Costa abordou, neste sábado, a contratação de um defesa-central para o Benfica. Já depois de ter dado como «fechado» um reforço para o eixo defensivo, o dirigente reagiu a nomes associados.

Em Assembleia Geral, no Pavilhão da Luz, João Diogo Manteigas, candidato derrotado nas mais recentes eleições, voltou a abordar o tema que tinha sido discutido na sessão da manhã.

«Já que o presidente está cheio de vontade de falar, diga se o central é o José Maria Giménez, do Atlético de Madrid, ou o Skriniar, do Fenerbahçe», questionou Manteigas.

«Giménez não é», respondeu Rui Costa, dando assim força à especulação à volta de Skriniar.

Também na reunião da tarde, Rui Costa apresentou um saldo positivo para o orçamento de 2026/27, que foi aprovado

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