Rui Costa, presidente do Benfica, apresentou este sábado o orçamento para a nova temporada. De acordo com o dirigente, o plano dos encarnados projetam um saldo positivo de 8,4 milhões de euros.

O orçamento apresentado para 2026/27 aponta para rendimentos de 70 milhões e gastos de 61,6 milhões, o que leva a um resultado positivo de 8,4 milhões.

«Não encaramos este valor como um fim em si, mas como uma condição essencial para continuar a investir onde mais importa: na competitividade das nossas equipas, no desenvolvimento das nossas modalidades e na capacidade do Benfica de lutar por títulos em todas as frentes», afirmou Rui Costa, na abertura da segunda Assembleia Geral (AG) do dia, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Já na manhã deste sábado, a primeira AG do dia foi realizada para se discutir sobre «Planeamento, Gestão e Resultados Desportivos», numa sessão que tinha como objetivo esclarecer os associados relativamente à última época desportiva.

Nesta segunda AG será, então, votado o orçamento para a nova temporada.

«O documento que hoje vos apresentamos é um orçamento de rigor, responsabilidade e ambição, pensado para servir os desígnios do clube, proteger o seu futuro e reforçar a sua capacidade de vencer. Por isso, solicito a confiança dos sócios na aprovação desta proposta», afirmou ainda Rui Costa.

Este projeto acrescenta 3,91 milhões de euros em comparação com a previsão da execução da época 2025/26.

Em junho de 2025, recorde-se, os associados chumbaram o orçamento para 2025/26 com uma maioria expressiva de 73,80 por cento de votos contra, num ato em que votaram 1056 sócios. Em outubro desse ano Rui Costa acabaria por ser reeleito presidente do Benfica, depois de vencer as eleições encarnadas.