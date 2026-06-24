Benfica
Há 1h e 24min
Benfica: Rui Costa recorre de multa e suspensão de 45 dias
Presidente dos encarnados foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF pelas críticas em Famalicão ao árbitro Gustavo Correia
Presidente dos encarnados foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF pelas críticas em Famalicão ao árbitro Gustavo Correia
Rui Costa recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de 45 dias e da multa de 7.650 aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência de críticas ao árbitro do jogo com o Famalicão, a contar para a 32.ª jornada da Liga.
O recurso é acompanhado por uma providência cautelar para tentar que o castigo seja suspenso.
«Ninguém tem o direito de decidir campeonatos sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor [Gustavo Correia] tentou decidir quem vai à Champions. Tentou fazer o mesmo na primeira volta [Benfica 2-2 Casa Pia]. Passaram seis meses, nunca mais foi nomeado para jogos do Benfica, mas aparece na fase decisiva», disse Rui Costa após o jogo que terminou empatado a dois golos.
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