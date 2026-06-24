Rui Costa recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto da suspensão de 45 dias e da multa de 7.650 aplicadas pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência de críticas ao árbitro do jogo com o Famalicão, a contar para a 32.ª jornada da Liga.

O recurso é acompanhado por uma providência cautelar para tentar que o castigo seja suspenso.

«Ninguém tem o direito de decidir campeonatos sem ser os jogadores e os treinadores. Este senhor [Gustavo Correia] tentou decidir quem vai à Champions. Tentou fazer o mesmo na primeira volta [Benfica 2-2 Casa Pia]. Passaram seis meses, nunca mais foi nomeado para jogos do Benfica, mas aparece na fase decisiva», disse Rui Costa após o jogo que terminou empatado a dois golos.