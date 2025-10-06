Rui Costa vai ser constituído arguido por uma transferência de cerca de 76 mil euros com origem no Lokomotiv de Moscovo e que envolve a parte de uma dívida referente a German Conti.

O processo visa suspeitas de violação das medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela União Europeia (UE) em relação ao dinheiro proveniente da Rússia, assim como uma suspeita de crime de branqueamento de capitais, tal como pode ler na CNN Portugal. A transação foi feita diretamente da conta do clube russo para a do Benfica, no BCP, e terá sido detetada pelo banco, tendo o Ministério Público ordenado a suspensão da mesma.

Segundo a legislação em vigor no país, a violação das medidas restritivas internacionais pode ser punida com uma pena de prisão de um a cinco anos. Em caso de negligência, a lei estabelece uma multa de até 600 dias.

Fonte ligada à defesa da SAD do Benfica adiantou que o pagamento se refere à primeira tranche da dívida que o Lokomotiv teria devido à transferência do defesa-central argentino, que as águias contrataram ao Cólon, no verão de 2018, a troco de 3,5 milhões de euros. O negócio acabou por ficar mais caro, já que o investimento total rondou os 4,721 milhões de euros.

Recorde-se que, na temporada de 2018/19, German Conti apontou um golo nos dez jogos que realizou com a camisola das águias. Acabou por ter sucessivos empréstimos, quer para o México (Atlas), quer para o Brasil (Bahia e América Mineiro), antes de sair para os russos do Lokomotiv Moscovo, a troco de 300 mil euros.