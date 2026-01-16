A reeleição na presidência do Benfica não pacificou o elo de Rui Costa com os sócios, até porque há aspetos sensíveis que ultrapassam as quatro linhas. Nesta sexta-feira, nas redes sociais, a Casa do Benfica de Campo Maior visou o presidente a propósito das declarações ao programa “Pelas Casas do Benfica”, aquando do aniversário da casa nº. 2, nas Caldas da Rainha.

À BTV, Rui Costa referiu que a casa n.º 1 – em Campo Maior – estava fechada, o que fazia da casa nas Caldas aquela com o número mais baixo em funções. Por isso, os dirigentes da Casa do Benfica de Campo Maior revelaram «tremenda estupefação e sentimento de injustiça».

«Desrespeito enorme por todos os que fazem parte da Casa do Benfica N.º 1, órgãos sociais, sócios e simpatizantes. (…) Não só está aberta, seis dias por semana, como continua a crescer em número de sócios, a desenvolver atividades de cariz desportivo e social, bem como a melhorar as suas instalações para que possa receber todos de forma digna e acolhedora. Desta forma, aguardamos com grande entusiasmo a vossa visita», lê-se nas redes sociais.