Rui Costa garantiu que a contratação de Darwin Nuñez não esteve relacionada com o facto de as negociações com Edinson Cavani não terem chegado a bom porto para o Benfica.

«A questão Darwin não tem nada a ver com a questão Cavani. Percebo essa ligação, até porque o país é o mesmo, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Darwin sempre esteve nas nossas preferências, independentemente de Cavani ou não Cavani», esclareceu o dirigente dos encarnados, frisando que o clube mostrou ambição quando tentou contratar o ex-jogador do PSG.

«Nós fomos ambiciosos. Procurámos ter um mercado ambicioso e, aparecendo uma janela para contratar Cavani, nós tentámos aquilo que pudemos tentar. Mais do que considerar falhada [a contratação], fomos ambiciosos e procurámos até à ultima das nossas possibilidades contratar um jogador daquela dimensão.»