O debate entre os candidatos à presidência do Benfica, Rui Costa e João Noronha Lopes, na noite de quinta-feira, na BTV, ficou marcado pela troca de argumentos – e de documentos – sobre a contratação de vários futebolistas para os encarnados.

Num dos momentos mais quentes do debate em torno deste assunto, Rui Costa abordou a estratégia de contratações e acabou por entregar os relatórios sobre o médio Soualiho Meité.

«No futebol os jogadores não têm paternidade. Quando são contratados, são contratados por uma estrutura. Falha-se, acerta-se, esperando sempre acertar mais do que falhar. Vai haver falhas em todas as presidências. Vi esta semana que disse que o Benfica não pode ter mais Meités. Tenho aqui quatro relatórios do Meïté, que é contratado pelo Pedro Ferreira. Vou oferecer-lhe e leve a Pedro Ferreira», disse Rui Costa, em alusão ao diretor geral de Noronha Lopes para o futebol, que já trabalhou no Benfica durante 17 anos (de 2007 a 2024), tendo sido o responsável pelo departamento de scouting do futebol profissional desde 2019.

«Isso é mentira, Rui», atirou Noronha Lopes, com Rui Costa a reagir de imediato, dizendo: «Não me chame mentiroso». Noronha contra-atacou pedindo os relatórios de Juan Bernat e Julian Draxler e Rui Costa respondeu se Noronha queria o de Darwin Núñez, avançado uruguaio que já tinha sido tema no debate entre ambos, na passada quinta-feira, e cuja história da sua observação já foi aqui explicada.

«O Pedro Ferreira foi um dos melhores diretores de scouting do Benfica. Foi ele que identificou o Enzo Fernández e o Darwin, por exemplo», atirou João Noronha Lopes, no debate da última semana. «O Darwin?!», reagiu Rui Costa a rir e com um sinal de negação.

Entretanto, nas últimas horas, o Maisfutebol pediu para consultar os relatórios da contratação de Meïté e de Darwin, mencionados fortemente no último debate. Porém, fonte oficial do Benfica recusou partilhá-los, alegando que são documentos internos.