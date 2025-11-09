Após vencer a primeira volta das eleições aos órgãos sociais do Benfica, Rui Costa já parte com vantagem na segunda volta, numa fase preliminar da contagem dos votos.

O Benfica divulgou os resultados parciais pela uma da manhã deste domingo, dando conta que, nos primeiros 25.387 votos contabilizados, 62.19 por cento foram para a Lista G de Rui Costa (15.502). A Lista F, de João Noronha Lopes, tem 37.81 por cento, com 9.423 votos.

Rui Costa vence também nos restantes órgãos - Mesa da Assembleia-Geral (61.87%), Conselho Fiscal (55.48%) e Comissão de Remunerações (60.83%). O órgão mais renhido é, tal como na primeira volta, o Conselho Fiscal, com a Lista F a ficar a cerca de dez pontos percentuais de distância.

