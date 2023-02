Em entrevista à BTV, transmitida nesta quinta-feira, Rui Costa explicou o motivo pelo qual o Benfica vai pagar comissão de intermediação pela transferência de Enzo Fernández para o Chelsea.

Embora tenha dito que não queria perder o jogador, e que este só sairia pela cláusula de rescisão, Rui Costa explicou que a comissão de intermediação é praticamente incontornável no mundo do futebol.

«Não se consegue trazer um jogador que tem o mercado que tinha o Enzo sem dar ao agente um mandato de venda. Porque é aí que vão buscar o lucro. Esse mandato costuma ser de 10 por cento da venda. Isto não é o Benfica, são todos os clubes. Isso fica definido no momento da compra. Seja feita a venda pelo valor que for. O que fizemos foi reduzir essa percentagem, mas não há como fugir a uma coisa destas. Os jogadores não assinam pelo clube sem que a posição do agente esteja assegurada.»

De acordo com o comunicado enviado à CMVM, o Benfica pagará 6,56% de intermediação, já depois de descontado o mecanismo de solidariedade, o que dará uma verba aproximada de 7,6 milhões de euros.

O presidente do Benfica foi ainda questionado sobre a decisão de não ir ao mercado buscar uma alternativa a Enzo, tendo em conta que o interesse do Chelsea era conhecido há muito.

«A possibilidade de venda surgiu ainda em dezembro, antes de abrir o mercado. Mas não queríamos perder nenhum jogador fundamental. Quando fizemos a análise do que precisávamos, não estava contemplado qualquer médio centro. A 10 horas de fechar o mercado havia a possibilidade de Enzo ficar. E todos os alvos que tínhamos, nos últimos dois dias de mercado, seriam muito difíceis de trazer. Tínhamos um par de alvos bem definido, mas não íamos conseguir chegar lá. E só queríamos mais-valias. Mas não só os clubes não os libertariam, como qualquer jogador que quiséssemos nesse momento valeria muito mais por estarmos “desesperados”», começou por dizer.

«Não havendo os alvos que queríamos, não ia trazer nenhum jogador só para mostrar que tínhamos contratado alguém para o lugar do Enzo. Completar por completar, temos os jogadores da equipa B. Como o João Neves, que começou a época na equipa B e está a jogar na equipa principal. Temos jovens jogadores que estão a corresponder na equipa principal. O apelo que faço é que não seja só eu a acreditar nos jogadores que nos querem representar», acrescentou.