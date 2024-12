Em declarações à ESPN e à TyC Sports após o sorteio do Mundial de Clubes, Rui Costa mostrou-se confiante de que o Benfica vai participar na competição com dois campeões do Mundo.

«Estou convencido de que vamos ter os dois [Otamendi e Di María] no Mundial», afirmou o presidente dos encarnados.

Otamendi e Di María tem contrato com o Benfica até ao final da presente época e Rui Costa falou em particular do caso do fantasista argentino. «Di María chegou à Europa, ao Benfica, com 17 ou 18 anos. Para nós é como se fosse um jogador formado por nós. Temos um carinho muito grande pelo Di María, assim como o Di María tem um carinho muito grande pelo clube, pelo Benfica. Também acredito que por isso ele esteja nas condições em que está hoje, com maior entusiasmo. Parece que nunca ganhou nada no futebol e que está à procura de ganhar qualquer coisa. Isso é muito importante para nós, é um símbolo. Voltou ao Benfica, hoje é campeão do mundo, é muito acarinhado por todos nós, apontou.

«A época é longa. Assinámos um primeiro contrato de um ano, assinámos um segundo contrato de um ano... A relação que eu tenho com o Di María e que o Di María tem com o clube permite-nos chegar mais perto do final da temporada e avaliar, falarmos os dois. A relação entre o Presidente e o jogador e entre o jogador e o clube sempre foi muito boa, muito sincera e honesta, e, portanto, temos, todos, tempo para avaliar todas as situaçõesi», acrescentou Rui Costa.

«O Nico é o nosso capitão. Aquilo que disse do Di María, digo também do Nico. A diferença é que o Di María começou muito jovem connosco, e o Nico chegou e hoje é capitão de equipa, mais do que símbolo do clube, mais do que referência para todos os colegas. Está aqui um encontro importante [com o Boca Juniors], porque sabemos que ele é River enquanto fã, mas vamos ver o que vai acontecer até lá. Este Mundial vai apanhar uma fase em que os contratos já estão acabados, mas estamos convencidos de que vamos ter os dois no Mundial», frisou.

O Benfica estará no Grupo C do Mundial de Clubes juntamente com Bayern Munique, Auckland City e Boca Juniors, equipa argentina que vai defrontar na entrada em cena na competição.

«É um grupo difícil, um grupo muito difícil. Creio que para todos nós, para as 32 equipas, o mais importante neste momento é podermos fazer parte desta história do 1.º Mundial de Clubes, e nós estamos muito orgulhosos de fazer parte desta história. Apanhamos o Boca [Juniors], uma das equipas mais históricas do mundo, na 1.ª jornada. Nós temos muitas tradições, em Portugal, de jogadores argentinos. Neste momento temos quatro jogadores argentinos. Já tivemos muitos jogadores que vieram do Boca, o Boca já teve jogadores que foram do Benfica. Temos aqui uma simbiose interessante e bonita», afirmou ainda o líder das águias.