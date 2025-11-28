Rui Costa abordou as declarações de João Félix, que considerou não ter existido uma vontade «séria» do clube em contratá-lo, e admitiu ter «pena» que o internacional português tenha proferido essas palavras.

Em declarações aos jornalistas, momentos antes da comitiva encarnada rumar à Madeira, o presidente das águias assegurou que a estrutura fez de tudo para o trazer de volta ao clube, não apenas com conversações com o jogador, mas também com o agente, Jorge Mendes. Além disso, Rui Costa garantiu que se dependesse da vontade do Benfica, João Félix já estava no clube há três temporadas.

«Fico com muita pena que o João tenha dito uma coisa do género. Fico com pena, até por ele. Se dependesse da vontade do Benfica e de tudo o que o Benfica pôs em cima da mesa para o trazer para aqui, o João já estava no Benfica há três anos. Vou respeitar muito o João, é um miúdo formado por nós e espero que um dia possa vestir a camisola do Benfica», começou por referir.

«Nestes três anos, provavelmente o Chelsea, o Milan, o Barcelona e a Arábia Saudita quiseram mais o João do que o Benfica, provavelmente sim. Como é evidente, a estrutura do Benfica fez de tudo para o trazer de volta, quer com conversas com o João, quer com o agente. Fez muito mais do que normalmente faz para trazer qualquer jogador para o Benfica», acrescentou.