Rui Costa abriu o livro sobre vários temas da agenda atual do Benfica. O presidente das águias comentou, essencialmente, a nova contratação: Rafa Silva. No Campus de Justiça, à margem das alegações finais do processo «saco azul», Rui Costa prestou declarações aos jornalistas.

O dirigente encarando começou por esclarecer a saída do jogador, em 2024. Rui Costa fez questão de realçar o comportamento «exemplar» de Rafa.

«Há muito adepto que acredita que o Rafa não se comportou bem com o Benfica, porque saiu a custo zero. Não é verdade. No último ano de contrato do Rafa falou-se muito sobre se ele ia para o Qatar, em que tinha uma proposta milionária. O Rafa aceitou ficar no Benfica mais um ano assim como o Benfica aceitou continuar com o Rafa mais um ano mesmo sabendo que ele pudesse acabar por sair a custo zero. O Rafa teve um comportamento exemplar com o Benfica», começou por referir.

Rui Costa garantiu que não traria o jogador de volta se a saída do mesmo não tivesse sido da forma mais correta. O presidente acrescentou, ainda, que acredita que Rafa chega com a mesma ambição.

«Estamos a contratar um jogador que acreditamos que serve para o Benfica e que conhece o Benfica. Tem a prontidão para chegar e jogar. Eu ainda tenho os meus valores e ainda sei representar o Benfica com os seus valores. Jamais teríamos contratado o Rafa de novo se entendêssemos que tivesse tido um mau comportamento com o Benfica. Portanto, bem-vindo Rafa. É um excelente jogador que esteve oito anos no Benfica e quis regressar ao clube. Entendemos que é uma mais-valia tremenda e tenho certeza absoluta que vem com a mesma vontade e convicção. Quando é que vamos contar com ele? Já. Já está pronto».

No que toca ao timing de chegada, Rui Costa garantiu que trazer Rafa Silva mais cedo obrigaria a mais gastos por parte dos encarnados.

«O Benfica, ao tomar a medida de trazer o Rafa, teve de ter em conta os valores que estivessem em cima da mesa. Evidentemente, se pudéssemos ter trazido o Rafa logo no primeiro dia para entrar nas competições que já acabaram – Taça da Liga e Taça de Portugal – nós teríamos feito. Só que isso poderia ter custado mais 15, 20 ou 25 milhões de euros do que acabámos por despender. Tudo teve de ser avaliado e o Rafa acaba por vir numa oportunidade que tivemos de o trazer para casa», atirou.

Foram também abordados os objetivos até ao final da temporada. O dirigente dos encarnados garantiu que a equipa vai lutar até ao último segundo.

«Vamos ver até ao final do mercado. Na parte desportiva não é um ano positivo, mas nós iremos lutar até ao último segundo pelos nossos objetivos. Ainda há um objetivo de campeonato por lutar. A moral de uma equipa, quando perde competições, evidentemente não pode estar ao melhor nível. Vir ou não mais alguém também depende das lesões. Há vários nomes em cima da mesa mas não é garantido que venha mais alguém porque vamos avaliar», assumiu.

Rui Costa deixou, também, uma mensagem de confiança a José Mouronho.

«Desiludido com José Mourinho? Não, de todo. Mourinho é um excelente treinador, não há dúvidas nenhumas disso. Não é uma época fácil. Está fora de questão alterar o treinador», concluiu.