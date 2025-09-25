Em entrevista à TVI/CNN Portugal, Rui Costa, presidente do Benfica e candidato às eleições de outubro, percorreu vários temas associados ao seu mandato. Um deles, o capítulo das transferências.

Uma das mais criticadas pelos benfiquistas é a de João Neves, jogador formado no clube que saiu em 2024 para o Paris Saint-Germain por 60 milhões de euros. Rui Costa apresentou as suas justificações.

«Todos os anos o Benfica precisa de fazer vendas. Quem disser o contrário, mente. Naquele momento o Benfica estava necessitado, mas ao mesmo tempo fez de tudo para ficar com João Neves. Chegámos a valores incomportáveis para ambas as partes. Percebo os adeptos do Benfica. Ele chegou a 60 milhões e nesse mercado a maior venda foi de 74 milhões de euros, do Julián Álvarez», diz Costa.

«João Neves não queria sair? Também não queria o Rui Costa em 1994, o Abel Xavier [participante do painel e ex-futebolista]... mas há coisas que não conseguimos acompanhar», reforçou o antigo futebolista, recordando o seu passado como atleta do clube.

Mas também se falou de contratações falhadas. Uma delas, neste verão, foi a de João Félix. Um jogador formado no clube e que acabou por assinar pelo Al Nassr, da Arábia Saudita.

«Procurámos que houvesse essa certeza, mas é impossível para nós combater clubes árabes. Ele estava determinado a vir para o Benfica enquanto as negociações com o Chelsea duravam. Mas apareceu uma proposta irrecusável para ele vinda da Arábia Saudita», resumiu.

«Durante quatro anos, não houve mais problemas com a justiça»

Rui Costa debelou ainda críticas de Luís Filipe Vieira, seu antigo 'mentor' na direção do clube e atual concorrente nas eleições de 2025.

«Não vou responder a Luís Filipe Vieira. Sou presidente do Benfica e não venho para estes programas para lavar roupa suja. Nunca mais falei com ele porque, primeiro, fiquei inibido disso [como medida de coação]. Depois, porque começaram os ataques pessoais. Se o traí? De todo», atirou.

«Durante quatro anos, não houve mais problemas com a justiça. Nunca mais se leu parangonas em notícias dessas. Se houve coisa importante que fiz nestes quatro anos foi devolver a credibilidade do Benfica aos nossos sócios e instituições. E sei bem o trabalho que fiz para apagar ou, pelo menos, não repetir o passado. Hoje estamos aqui a discutir a parte financeira e desportiva, não a judicial. Isso é das coisas que mais me orgulha», finalizou.

