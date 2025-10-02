Rui Costa, presidente do Benfica, deu esta quinta-feira uma entrevista ao canal NOW. Entre vários assuntos, o também candidato à presidência das águias, deu a «palavra de honra» em como não contactou Mourinho antes de despedir Bruno Lage.

«Se demorasse 4 ou 5 dias, iria dizer-se que o Benfica despediu sem ter nada para contratar outro treinador. O Benfica trabalhou bem nesse aspecto, no dia seguinte já estava a pressionar e a fazer todos os trâmites para ter treinador nas Aves. Dou a minha palavra de honra. Falo com José Mourinho no dia seguinte pela manhã, peço reunião, houve vontade dele de representar o Benfica, chegando a acordo perto do final do dia e no final do dia tudo concluído», começou por dizer, antes de deixar rasgados elogios ao técnico de 62 anos.

«Os benfiquistas devem estar muito contentes por um treinador deste calibre ter aceitado o Benfica à primeira, tendo em conta o estado em que estava. Tem de se ganhar bem, pela exigência e pelo clube, o treinador está mais do que preparado para isso. Foi o último a ganhar alguma coisa no Manchester United. A Roma não tinha qualquer troféu europeu e ganhou um», acrescentou.

Sobre o mercado, Rui Costa confirmou que o clube gastou muito, mas ainda há a possibilidade de voltar a investir em janeiro.

«Tivemos custos altos, mas trouxemos jogadores de qualidade e internacionais, mas nenhum plantel está completo! Se for preciso ir ao mercado de janeiro para emendar alguma coisa, cá estaremos para isso. O Benfica está muito estável financeiramente, estamos sempre prontos para melhorar as nossas equipas.»

No seguimento, e ainda sobre a parte financeira, Rui Costa não revelou os valores do ordenado do atual técnico (que são superiores aos de Lage).

«Na ordem dos valores de Roger Schmidt. Não me parece legítimo revelar o salário do nosso treinador. Toda a gente tem curiosidade em saber quanto ganha vizinho do lado, quanto mais o treinador do Benfica. Mourinho percebeu que no Benfica não poderia receber o mesmo que nos outros clubes, é dos salários mais baixos desde que saiu de Portugal».

