Rui Costa garantiu que o nome do próximo treinador do Benfica será anunciado «muito em breve», mas recusou dizer se o sucessor de Roger Schmidt já está encontrado.

«Não vale a pena estarmos a falar de nomes. Tenho visto e lido muitos nomes na imprensa, alguns deles inclusive até estão empregados. Os benfiquistas irão saber em primeira mão, mas não me façam especular nomes. Mas é certo que é muito em breve», disse, garantindo no entanto que o novo timoneiro das águias terá um perfil semelhante ao do cessante.

«É verdade que quando se constrói um plantel, constrói-se muito à imagem de um treinador, mas não construímos o plantel só à imagem de Roger Schmidt. O treinador que chegar ao Benfica terá um plantel de ótima qualidade, que está preparado para ganhar independentemente do treinador. Iremos seguir a linha de raciocínio de trazer um treinador que tenha mais ou menos o mesmo perfil enquanto sistema tático.»

O presidente do Benfica acrescentou que o novo técnico das águias já estará ao serviço quando o plantel principal voltar as trabalhos após alguns dias de folga concedida numa altura em que o campeonato pára para compromissos de seleções.

«Teremos de apresentar rapidamente um novo treinador. Não vai ficar nenhum interino porque até ao dia do recomeço dos treinos já teremos novo treinador com toda a certeza. (...) Quando será? Temos hoje cinco/seis jogadores. Todos os outros estão nas respetivas seleções e haverá uns dias de folga destes jogadores e quando voltarem ao trabalho, que será entre meio da semana e o final da semana, já teremos novo treinador com certeza absoluta a trabalhar na equipa», esclareceu.

«Pese embora o handicap que criámos a nós próprios, que foi o de perder cinco pontos em quatro jornadas, acreditamos plenamente que temos valor e qualidade para dar a volta à situação. E o novo treinador irá entrar a tempo de trabalhar o que puder trabalhar nesta fase. (...) Irá trabalhar de outra forma: na análise que tiver de fazer para estar em condições de montar a equipa quando tiver os jogadores à disposição. Acreditamos plenamente que temos muita margem e muita qualidade para dar a volta à situação», explicou ainda.