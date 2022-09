Ao longo do verão, saíram da folha salarial do Benfica 29 jogadores até ao fecho do mercado de transferências. Adel Taarabt foi um dos últimos, tendo rescindido no último dia do mercado (1 de setembro) o contrato que o ligava às águias.

À BTV, o presidente do Benfica explicou que o médio marroquino não cabia no número de jogadores pretendidos por Roger Schmidt para a zona intermediária do terreno, decisão que levou as águias a avançarem para a rescisão do contrato quando Taarabt estava a entrar no último ano de vínculo ao clube, e deixou-lhe rasgados elogios pela forma como de certa forma renasceu para o futebol.

«É verdade que ele perdeu-se muito no futebol pelo talento que tem, mas deixem-me dizer que também nunca vi no futebol alguém que tivesse uma transformação tão positiva na sua vida. Quando parecia acabado para o futebol, ele teve a capacidade de reagir, de se levantar e de vir a ser o jogador que ele é indiscutivelmente.»

Rui Costa voltou a elogiar Pizzi, considerando o médio tem um lugar especial na história do Benfica e que foi «injustiçado» nos últimos meses, e falou também sobre Jan Vertonghen, que rescindiu contrato com o clube para regressar à Bélgica.

«O Vertonghen foi dos melhores profissionais que eu conheci no futebol. Um senhor, um exemplo para toda a gente. Exemplo de seriedade e de abnegação naquilo que faz. Mas chegou a um patamar, e foi visível para toda a gente, em que fomos jogar ao Bessa, o Otamendi estava castigado e jogou o António Silva. (...) Um jogador com esta idade, com o perfil e currículo que ele tem, com a ambição de ir ao Mundial pela sua seleção sendo o capitão da Bélgica, não seria solução para ele arriscar-se a não ser sequer convocado no Benfica. E não era solução para nós prender-lhe as pernas impedindo-o de fazer, provavelmente, o seu último Mundial», explicou.