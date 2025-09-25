Em entrevista à TVI/CNN Portugal, Rui Costa, presidente do Benfica e candidato às eleições de outubro, justificou o «inesperado» mau momento do Benfica com o desgaste físico.

«Estas duas semanas contrariam tudo o que fizemos de bom no início de época, numa temporada atípica. Vindos do Mundial de Clubes, que nos retirou a possibilidade de ter férias. Sabíamos de antemão que íamos passar algumas dificuldades físicas, sobretudo. Quando menos se fazia esperar, tivemos três resultados que não espelham o que vínhamos fazendo. A responsabilidade é sempre minha», começou por analisar.

Rui Costa recordou a sua experiência como futebolista para assegurar que existe «um desgaste físico e emocional grande nesta equipa», recordando a falta de preparação na pré-temporada. Além disso, falou do contrato de José Mourinho.

«Não vou dizer qual o valor global do contrato com José Mourinho. Um treinador desta envergadura paga-se. Não estou autorizado a dizer quanto é o salário. Mas posso dizer que não está acima do que recebia Roger Schmidt. É o salário mais baixo de Mourinho desde que saiu de Portugal», atirou Rui Costa.

Questionado se Mourinho recebia três milhões de euros no primeiro ano de contrato e quatro no segundo, Costa disse que os valores «andam por aí». E deixou elogios.

«Ter uma cláusula no fim da época é coisa rara. O clube paga-lhe uma saída e se for ele a sair, paga o treinador a saída. Posso dizer que é menos de metade do seu salário. É uma medida fantástica para a altura que vivemos», continuou.

«Despedimento de Lage não tem a ver com contactos com Mourinho»

Além disso, esclareceu o despedimento de Bruno Lage e reforçou o bom relacionamento com o técnico.

«Bruno Lage é despedido porque algo tinha de ser mudado nesse aspeto. Falar dele é uma dificuldade pela relação pessoal e por saber aquilo que ele tentou dar ao Benfica. Chegámos a uma altura em que entendemos ambos que a saída era a melhor solução», começou por dizer.

«Despedimento de Lage não tem a ver com contactos com Mourinho. Nunca o fiz. Esta questão do Mário Branco tem de ser dissipada, porque dizem que fez a cama a Bruno Lage. Isso são coisas que não existem, não fazem parte da realidade do que se passou. Em nenhuma circunstância vi uma má relação entre Bruno Lage e Mário Branco», esclareceu ainda.

«Bruno abdicou do contrato que tinha até ao final da época. Mostrando também aí a grande qualidade humana que tem. A minha relação com ele é de dois amigos, mas tivemos de separar as águas», concluiu.

Pode ler AQUI todas as frases importantes da entrevista de Rui Costa.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?