Bruno Lage já não é o treinador do Benfica, anunciou Rui Costa em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, já depois da uma da madrugada, confirmando uma notícia avançada pelo Maisfutebol.

O treinador acertou a rescisão de contrato com o Benfica, por mútuo acordo, num entendimento que já foi comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

«Queria comunicar a todos os benfiquistas que chegámos a acordo com Bruno Lage, que deixou hoje de ser treinador do Benfica. Queríamos agradecer ao Bruno Lage todo o empenho, mas chegou a altura de mudar», disse Rui Costa.

«Em relação ao novo treinador, contamos que esteja já no banco no sábado na Vila das Aves», anunciou o presidente dos encarnados.

Minutos mais tarde de Rui Costa ter começado a falar em conferência de imprensa, o Benfica anunciou a rescisão com Bruno Lage num curto comunicado enviado à CMVM.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a um acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a cessação do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos», pode ler-se.