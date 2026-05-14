A receção ao Sporting de Braga saiu cara ao Benfica, que, no total das multas aplicadas pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), terá de pagar quase 20 mil euros (19.633).

A coima mais pequena, no valor de 893 euros, deve-se aos cânticos dos adeptos encarnados dirigidos ao guarda-redes do Sp. Braga, Lukas Hornicek, pela demora em bater os pontapés de baliza, mas também pelos insultos dos mesmos adeptos ao presidente do Benfica, Rui Costa.

«Ao minuto 43 da segunda parte os referidos adeptos em uníssono e de forma repetida, proferiram as seguintes palavras: “Uma vergonha, vocês são uma vergonha” e “Rui, c****, pede a demissão”», lê-se no mapa de castigos.

As multas mais pesadas, como habitual, estão relacionadas com o uso de engenhos explosivos ou pirotécnicos. Neste cado, o CD da FPF aplicou uma multa de 6.375 euros, devido às tochas, flashlights e tarjas de dimensões não autorizadas, e outra de 9.560, pelo uso de uma bateria de fogo de artifício.

A juntar a isto, Pedro Machado apanhou um jogo de suspensão e uma multa de 2.805 euros por «protestar uma decisão da equipa de arbitragem de forma exuberante demonstrando clara falta de respeito.» O adjunto de José Mourinho foi expulso aos 78 minutos «na sequência de protestos dirigidos à equipa de arbitragem de forma exaltada e ostensiva, através de gestos ostensivos e verbalizações, dizendo, “isto é, penalti c******”».