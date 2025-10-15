Rui Costa, em entrevista à SIC, garantiu que não está arrependido por ter contratado Richard Ríos. O presidente do Benfica assumiu que o médio ex-Palmeiras ainda está numa fase de adaptação ao futebol europeu, embora não se possa esperar que «drible 30 jogadores por jogo». Já sobre José Mourinho, Rui Costa desvalorizou a eventual saída do treinador no final da época para, por exemplo, ser selecionador nacional.

Contratação de Richard Ríos

«Arrependido? De todo. Desiludido? Não. Chegou agora. Muitas vezes, no Benfica, temos esta impaciência. É um jogador que veio da América do Sul, neste caso do Brasil. Sabemos que muitos jogadores, quando chegam à Europa, precisam de alguns meses de adaptação. Richard Ríos ainda está a jogar muito com o peso do valor que custou e isto afeta mais ou menos o jogador.

Não se pode esperar que Richard Ríos, só porque custou aquele valor, que tenha de driblar 30 jogadores por jogo e fazer 40 golos por temporada, porque não é isso que se pede a Richard Ríos.

Não tem as mesmas características [do Rui Costa quando era jogador]. É um jogador de equilíbrio de meio-campo, de potência de meio-campo. Não é um criativo, não é um 10, não é um jogador para fazer a diferença em termos técnicos na equipa. Sabemos muito bem porque fizemos a aquisição de Richard Ríos. Quando foi contratado pelo Benfica, até foi uma surpresa termos conseguido um jogador desta dimensão, por aquilo que estava a fazer no Brasil, na seleção da Colômbia e tem a minha convicção plena de que vai fazer no Benfica.»

Schjelderup não está no mercado

«Não estamos com ninguém no mercado. Estamos a tentar ao máximo recuperar o que não conseguimos no começo da época.»

Cláusula de rescisão de Mourinho

«Essa cláusula de rescisão tem a ver com o período eleitoral do Benfica. Agradeço a José Mourinho por perceber o momento do clube, pode haver outro candidato que pudesse tomar essa decisão. Essa cláusula também vale para Mourinho. Se sair, também tem de pagar o mesmo valor.»

Eventual cargo de selecionador nacional

«É um contrato de dois anos, todos os contratos de treinadores que fiz no Benfica foram de dois anos. Não altera o passado do Benfica. O que vejo em Mourinho é uma satisfação enorme de treinar o Benfica, aceitou de imediato. Vejo no dia a dia que está extremamente empenhado para levar o Benfica aonde todos nós queremos.

O que ambiciono é que essa cláusula não venha nunca a ser utilizada e que José Mourinho fique muitos anos do Benfica, será sinal de sucesso. A cláusula vale para os dois lados, se ele tivesse intenção de fazer um ano no Benfica e ir para a Seleção ou para outro lado não aceitaria essa cláusula. Mourinho está muito empenhado no Benfica, espero como presidente e benfiquista que a cláusula nunca entre em vigor, mas que haja renovação. Significaria que estava a ter o sucesso que esperamos.»

Opção de Mourinho apanhou todos desprevenidos

«O que me parece é que a Seleção Nacional está bem entregue, tem ganho títulos. O que queremos é que Mourinho tenha sucesso no Benfica e é o que ele também quer. É muito descabido pensar no que pode acontecer a José Mourinho. Estou muito satisfeito com o trabalho dele e, acima de tudo, com a forma como ele está dentro do clube.»

Dar a Mourinho o que ele quer

«O Benfica irá onde puder ir. Se o treinador pedir mundos e fundos... Temos conversado diariamente sobre o plantel. Ainda não se coloca essa hipótese. Trabalhamos com os jogadores que temos, tem tido muito pouco tempo para trabalhar com o plantel, a jogar de três em três dias. Aproveitar ao máximo o plantel para perceber o que tem em mãos.»