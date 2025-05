O presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu, na mensagem de apresentação do orçamento do clube para 2025/26, aos sócios, que 2024/25 foi uma época «aquém das ambições» e que é preciso melhorar «para vencer de forma mais robusta em todas as áreas do clube».

«A época 2024/25 reflete um trajeto desportivo que fica aquém das ambições do Benfica: apesar de várias conquistas relevantes, não alcançamos o título de campeão e o almejado 39. É com base nessa reflexão, e necessária melhoria para vencer de forma mais robusta em todas as áreas do clube, que empreendemos um orçamento condizente com as nossas responsabilidades e pergaminhos», refere Rui Costa, na mensagem associada ao documento do orçamento para a próxima temporada, que também abordou.

«Com este orçamento, o Benfica garante, uma vez mais, a capacidade de apresentar equipas competitivas nas muitas modalidades em que compete, tanto no masculino como no feminino. E persistirá numa trajetória responsável das suas contas, salvaguardando a saúde financeira por via do reforço das linhas de receitas e do controlo dos custos. Esta visão traduz um forte empenho no robustecer da saúde financeira do Benfica sem que tal implique um indesejável enfraquecimento da competitividade dos plantéis», refere Rui Costa, que diz que para 2024/25 se prevê «um resultado positivo», para o qual contribuem «valores máximos históricos de rendimentos da quotização e do merchandising a par de um sistemático controlo de custos».

«O orçamento para 2025/26 perspetiva um resultado positivo e reforça a estratégia adotada ao longo deste mandato: maximizar o investimento na competitividade dos plantéis, diminuindo, em paralelo, gastos não imprescindíveis. Um orçamento que mantém em paralelo a dinâmica que tem potenciado o crescimento das receitas e valoriza, igualmente, o papel essencial das Casas e a extraordinária ação da Fundação Benfica», refere, ainda.

No próximo dia 7 de junho, o Benfica tem uma Assembleia Geral, que assenta na deliberação sobre o orçamento ordinário de exploração, o orçamento de investimentos e o plano de atividades elaborados pela direção para o exercício de 2025/26.