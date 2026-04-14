Rui Costa voltou a deslocar-se ao Parlamento para prosseguir as reuniões com os partidos com assento parlamentar sobre temas diversos como a centralização dos direitos televisivos, o veto da ERC à Benfica FM, entre outros.

À saída da reunião com o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal, o presidente do Benfica falou sobre o dérbi de domingo com o Sporting. «Como disse na semana passada antes do jogo em casa [com o Nacional], o empate com o Casa Pia atrasou-nos naquilo que eram as nossas esperanças, mas a ordem é lutarmos por todos os jogos até ao fim do campeonato. E, além da classificação, estamos a jogar um dérbi. Todos os nossos adeptos querem - e todos os jogadores também querem, de certeza absoluta - fazer um bom jogo em Alvalade», afirmou.

Rui Costa abordou ainda a resposta do Benfica no jogo de domingo com o Nacional depois das críticas públicas de José Mourinho aos jogadores logo a seguir ao jogo com os casapianos em Rio Maior. «Não esperava outra coisa da equipa. Teve a reação que todos nós desejávamos. Vestir esta camisola é uma responsabilidade muito grande. Tínhamos de ter uma boa reação e tivemos», notou, sem querer alongar-se sobre a capacidade mais limitada para futuros investimentos em caso de um falhanço no apuramento para a Liga dos Campeões, só ao alcance dos dois primeiros classificados da Liga.

«Vamos para este jogo [com o Sporting] ainda a pensar no que temos de fazer no campeonato. O resto depois logo vemos o que fazemos», referiu.