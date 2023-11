Rui Costa assumiu a possibilidade de retocar o plantel do Benfica no mercado de janeiro. «Há uma janela de mercado agora e nós, juntamente com a equipa técnica e como fizemos sempre, iremos perceber e tentar colmatar o que considerarmos que possa fazer falta ao plantel. (...) Até 1 de janeiro, como estamos a fazer, iremos perceber o que é que precisamos ou não e o que é que podemos fazer ou não fazer para melhorar o plantel na segunda parte da temporada», afirmou o presidente do Benfica em declarações aos jornalistas durante a inauguração da Casa do Benfica de Santarém 2.0.

O dirigente das águias foi questionado em concreto sobre Gianluca Prestianni e Pedro Malheiro. Recusou falar sobre jogadores em concreto, mas confirmou a existência de uma proposta pelo argentino. «Isso já vocês [jornalistas] tinham anunciado no verão, por isso não é nenhuma novidade.»

Rui Costa garantiu ainda que a eliminação prematura da Liga dos Campeões não vai obrigar o clube a vender jogadores.

«Não! Posso prometer aos adeptos que não temos de vender jogadores por termos perdido a possibilidade de chegar longe na Liga dos Campeões. Conquistámo-lo dois anos seguidos, este ano infelizmente não conseguimos e admitimos essa culpa. Não era o que ambicionávamos, mas esse fator não nos vai inibir de dar continuidade à programação da época que fizemos no início. Não vai ser por aí que o Benfica vai ter de vender jogador», insistiu.

O Benfica tem vários jogadores no plantel que estão a entrar na reta final dos respetivos contratos. Casos de Ángel Di María, cobiçado pelos argentinos do Rosario Central, e Rafa Silva, entre outros. «O Benfica fará o que entender fazer para manter os jogadores que entender manter. Os jogadores também têm a posição deles, mas neste momento não é uma coisa que esteja, quer da minha parte quer dos jogadores, a influenciar o que quer que seja os objetivos que temos este ano, que é sermos campeões nacionais», rematou.