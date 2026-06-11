Rui Costa aborda a construção do plantel para a temporada de 2026/27 e revela ter colocado em cima da mesa duas propostas para a renovação de Andreas Schjelderup e António Silva:

Renovação de Schjelderup e António Silva

«Schjelderup está com uma proposta de renovação nas mãos e vamos aguardar pela decisão dele. António Silva também tem uma proposta de renovação em cima da mesa. Nós queremos renovar com os jogadores que achamos que merecem essa renovação.»

Há jogadores «inegociáveis» no Benfica?

«Nem todos os jogadores são negociáveis. Não temos a lista total do mercado, mas sabemos de antemão que não termos Liga dos Campeões obriga-nos a alguns esforços. Necessitamos de reforços, a saída de Otamendi obriga a reforço na zona central, vai haver mais um ou outro reforço e o que o mercado nos vier a dar é o que vamos mexer. É verdade que a ausência de Liga dos Campeões influencia, mas vamos atacar na mesma o mercado para lutar por todos os títulos.»

Capitães de equipa para a próxima época?

«Com a saída do Otamendi, os capitães mantêm-se inalterados: António Silva, Aursnes e Tomás Araújo.»