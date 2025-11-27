Rui Costa, presidente do Benfica, anunciou um Congresso das Casas do Benfica a realizar-se em março de 2026.

A novidade foi tornada pública durante as celebrações do 73.º aniversário da Casa Benfica Caldas da Rainha, em que Rui Costa marcou presença e discursou. Em declarações publicadas no sítio oficial do clube, ficou plasmada a notícia.

«O vosso trabalho tem sido fundamental. Por isso, neste dia em que celebramos os 73 anos desta Casa Benfica das Caldas da Rainha, tenho a honra de anunciar para os dias 27 e 28 de março do próximo ano o Congresso das Casas do Benfica. Vai ser um momento de grande significado e especial importância para o futuro do clube, e estou certo de que vamos contar com o vosso contributo», revelou.

«Desafio todas as Casas do Benfica a juntarem-se, a marcarem presença de forma massiva e a expressarem as suas ambições. Este é o momento de pensarmos em conjunto o caminho que queremos trilhar, para reforçar o papel determinante das Casas na vida do clube e de garantir que o Benfica do futuro é ainda maior, mais unido e mais ambicioso do que o Benfica do presente», destacou ainda Rui Costa.

O presidente reeleito no início deste mês de novembro idenficou ainda os maiores «desafios» no início de mandato.

«Lançar o Benfica District, chegar aos 500 milhões de euros de receita e garantir uma renovação dos direitos televisivos que nos mantenha como uma referência no futebol português e no panorama internacional», enumerou.