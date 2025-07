Terminou o tabu! Rui Costa vai recandidatar-se à presidência do Benfica.

«Sou recandidato à presidência do Glorioso Sport Lisboa e Benfica! Inicio esta caminhada com energia renovada, com ambição reforçada e com a mesma paixão de sempre pelo Benfica e pelas suas gentes. A nossa história e a nossa mística exigem que lutemos pela vitória sempre, em todos os campos, em todos os pavilhões. É com objetivo de continuar a fazer a crescer o Maior clube do mundo que sou novamente candidato. Conto com todos para sermos mais fortes, mais ganhadores», lê-se no anúncio da recandidatura às eleições que estão marcadas para 25 de outubro.

«No momento mais difícil, disse presente e avancei. Porque juntos ultrapassámos o Cabo das Tormentas e garantimos estabilidade. Porque a mística, a ambição e a vontade de vencer fazem parte do nosso ADN. Porque é preciso fazer um que ainda não foi feito. Assumo à Benfica! Sou recandidato a presidente do Sport Lisboa e Benfica», refere ainda Rui Costa no vídeo do anúncio, no qual promete apresentar em tempo oportuno a equipa e o projeto para o quadriénio 2025/2029. «Neste momento, a minha prioridade é clara. Criar todas as condições para uma época repleta de conquistas e títulos para a nação benfiquista em todas as modalidades e competições.»

Rui Costa é o quinto candidato assumido à presidência do Benfica, depois de João Diogo Manteigas, Cristóvão Carvalho, João Noronha Lopes e Martim Mayer.

O ex-futebolista é presidente do Benfica desde 9 de julho de 2021, após a suspensão do mandato de Luís Filipe Vieira. A 9 de outubro foi a votos, tendo vencido as eleições com 84,48 por cento dos votos.

(artigo atualizado)