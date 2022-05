O presidente do Benfica, Rui Costa, admitiu nesta quarta-feira que o clube ficou aquém dos objetivos desportivos, sobretudo em termos internos.

«Nesta temporada, se na Liga dos Campeões fizemos uma caminhada que, dadas as circunstâncias, nos orgulha, eliminando Spartak Moscovo, PSV, Barcelona, Dínamo Kiev e Ajax, quebrando apenas com o Liverpool, pese embora o extraordinário empate a três alcançado em Inglaterra, o certo é que nas competições nacionais estivemos longe daquilo que pretendemos», começou por dizer, no evento Corporate, no Seixal.

Discursando na iniciativa que junta patrocinadores, o presidente das águias assumiu a responsabilidade por uma época em que o Benfica não venceu qualquer título.

«Assumo-o sem qualquer tipo de rodeios porque é essa a minha forma de estar. Assumo as minhas responsabilidades por esta época e assumirei sempre, sem hesitar, tudo o que precisar de assumir. Não me escondo, não me esconderei nunca, atrás de ninguém nem de nada», declarou.

Rui Costa deixou ainda a garantia de tudo fazer para inverter os maus resultados desta época, na qual entrou a meio após a detenção de Luís Filipe Vieira, de quem era vice-presidente.

«Quando fui eleito em outubro, tinha perfeita noção do imenso trabalho que tinha pela frente, para voltarmos a ser esse Benfica que desejamos, e que não duvido iremos alcançar. Faremos tudo o que nos compete para lá chegar», reamtou.