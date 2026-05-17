Rui Costa marcou presença na final da Taça de Portugal feminina entre Benfica e FC Porto (2-0) e no final do jogo falou à RTP sobre a conquista das águias e também de José Mourinho.

«O treinador do Benfica, até prova em contrário, chama-se José Mourinho», afirmou o presidente dos encarnados após ser questionado sobre o futuro do técnico.

Em resposta a uma outra pergunta sobre o facto de pode estar a cogitar Marco Silva para suceder a Mourinho, que tem uma proposta do Real Madrid, Rui Costa garantiu que essa situação não se colocou até ao momento. «Obviamente que não, porque o treinador do Benfica é Mourinho. Claro que a questão Marco Silva não se coloca», rematou Rui Costa, que assumiu a má época realizada pela equipa de futebol masculino.