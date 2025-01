Rui Costa confirmou que o plantel do Benfica vai ter ajustes até ao fecho do mercado de transferências.

«Vai haver acertos no plantel como noutros anos. É uma época diferente, porque vamos ter no fim o Mundial de Clubes. Mas vai haver acertos, já chegou o Manu Silva e até segunda-feira vai entrar alguém e sair alguém. Não posso revelar quais, mas temos propostas em mãos e até segunda-feira vai acontecer alguma coisa», disse o presidente do Benfica em declarações aos jornalistas após a vitória dos encarnados sobre a Juventus em Turim.

Rui Costa foi questionado em concreto se um desses jogadores era Daniel Svensson, lateral-esquerdo sueco de 22 anos que atua nos dinamarqueses do Nordsjaelland: «Não», respondeu de forma perentória.

Jan-Niklas Beste está na porta de saída do Benfica, que poderá ter de encontrar mais uma solução como alternativa a Álvaro Carreras.