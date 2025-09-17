Rui Costa, Bruno Lage e Mário Branco já estão no Seixal
Simão Sabrosa e jogadores do plantel também se encontram no Benfica Campus
O presidente do Benfica, Rui Costa, o diretor-geral Mário Branco e o treinador Bruno Lage (de saída dos encarnados), já estão no Benfica Campus, no Seixal, na manhã desta quarta-feira, horas depois de confirmado o fim da ligação com Lage.
Foi o próprio treinador o primeiro deles a chegar ao Seixal, pouco depois das 09h, seguido de Mário Branco. Quase uma hora mais tarde, chegou Rui Costa.
Por esta altura, Lage faz as despedidas dos jogadores do plantel, que também chegaram a conta-gotas às instalações dos encarnados, onde também já está o diretor-técnico, Simão Sabrosa.
À chegada ao Seixal, esta manhã, Bruno Lage falou pela primeira vez aos jornalistas, depois de confirmado o fim da sua segunda passagem como treinador da equipa principal. Lage praticamente “confirmou” Mourinho como o seu sucessor – informação avançada já pelo Maisfutebol – e falou em «condicionalismos internos e externos» que «não permitiram fazer melhor».
Esta quarta-feira, dia após a derrota caseira por 3-2 ante o Qarabag, da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, tem em agenda treino da equipa do Benfica. Resta ainda perceber a que horas e com que orientação, após a saída de Lage.
