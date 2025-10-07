Rui Costa, presidente do Benfica, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia «Portugal Football Globes 2025»:

Caso de German Conti

«É um caso muito simples. Não é uma situação que lesa o Benfica, não é uma situação de corrupção, não é uma situação que tenha a ver com isso. É uma situação que pode ter havido um erro de serviços, lembrando que não é uma transferência direta para a Rússia. O Benfica tinha uma percentagem e quando recebe uma verba que passa no TMS (Transfer Matching System) da FIFA, que passa na instituição bancária, só depois disso é que é alertado e aí cativa o dinheiro para devolver ao Ministério Público. Serei chamado como presidente do clube e não mais do que isso. Os sócios do Benfica têm de ficar tranquilos, porque não é um processo que indique algo para o Benfica. Vai ficar fechado porque não há tentativas de fraude, nem nada. Quer-se fazer uma tempestade num copo de água. Infelizmente, é uma situação que tem a ver com a guerra e nada mais. Não há aqui nada que possa representar perigo para o Benfica ou para o Rui Costa. No máximo há um erro de serviços, até porque era o Benfica que estava a receber dinheiro. Um dos objetivos do meu mandato era acabar com o que se vinha a passar no Benfica, não é isto que mancha o que quer que seja.»