Rui Costa, presidente do Benfica, confirmou haver uma proposta por João Neves, sem especificar mais detalhes, neste sábado. O momento aconteceu na inauguração de uma Casa do Benfica, na Suíça. Tal como o Maisfutebol noticiou, existe uma oferta de 70 milhões de euros (já com bónus por objetivos incluídos) do Paris Saint-Germain.

«Eu nunca disse que o João Neves só saía pela cláusula e, portanto, é falso que eu tenha dito uma situação dessas. É verdade, não vou esconder que há uma proposta em cima da mesa. Não vou falar em que posição está essa proposta, está a ser avaliada. Neste momento, o João Neves continua a ser jogador do Benfica e não quero esconder o jogo neste momento. Percebo que os sócios do Benfica queiram saber qual é o destino do João Neves, se fica ou não na equipa principal», admitiu Rui Costa.

«É uma negociação em curso, como muitas outras. Permitam-me que me reserve neste momento, para tratar do que for melhor para o Benfica», completou.