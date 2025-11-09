Rui Costa aproveitou a tomada de posse como presidente do Benfica para lançar um desafio aos restantes candidatos às eleições e convidá-los para estar na tribuna presidencial do Estádio da Luz na noite deste domingo, no jogo frente ao Casa Pia.

«Quero expressar o meu reconhecimento por todos os candidatos. Deixo uma palavra de respeito e apreço pela equipa de João Noronha Lopes, pelo trabalho e dedicação demonstrados. Apesar das nossas perspetivas distintas, as ideias, projetos e ambições de todos enriqueceram o futuro do Benfica e enriqueceram estas eleições», começou por dizer o presidente reeleito, acrescentando: «No final do dia, somos todos do Benfica. Partilhamos o mesmo amor pelo clube e a mesma vontade de honrar a sua história para que o nosso Benfica continue ainda mais glorioso. Neste espírito de unidade, gostaria de convidar todos os candidatos que participaram comigo nestas eleições a juntarem-se a mim na tribuna presidencial, esta noite, para assistirmos ao jogo frente ao Casa Pia. Será uma honra recebê-los e celebrarmos juntos aquilo que nos une: o Benfica.»

«De Norte a Sul, nas Ilhas e espalhados pelo mundo, os sócios expressaram a sua vontade de forma clara e inequívoca. Agradeço a confiança e assumo a responsabilidade para continuarmos a trabalhar para mais vitórias, títulos e Benfica», sublinhou ainda Rui Costa, que tomou posse para cumprir mandato entre 2025 e 2029.

O presidente venceu as eleições à segunda volta, com 65,89 por cento dos votos, contra 34,11 por cento de João Noronha Lopes.