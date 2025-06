Rui Costa inaugurou a primeira Academia do Benfica nos Estados Unidos da América, nesta sexta-feira, na Universidade de Saint Leo, na Florida.

O espaço tem como foco o desenvolvimento de jovens jogadores da referida universidade, com seis campos de treino e uma metodologia inspirada na que é utilizada no Benfica Campus.

Em declarações aos jornalistas, Rui Costa destacou a importância do feito.

«É a nossa primeira academia nos EUA. Estamos representados em 32 países. Vamos conseguir conciliar os nossos atletas com a área académica aqui. Temos 100 atletas, cinco equipas, quatro masculinas e uma feminina. Tivemos procura de três mil estudantes. É o primeiro projeto desta dimensão de algum clube desportivo. É um grande orgulho e uma grande responsabilidade», apontou o presidente do Benfica.

A inauguração coincide com a partipação inédita do Benfica no Mundial de Clubes, que tem os EUA como anfitrião.

«As ambições são as de um clube como o Benfica. O Boca Juniors é um referência, mas temos as nossas ambições. Todos os jogos são decisivos, mas sendo que estes dois clubes têm esta dimensão, este jogo tem muita importância», disse, em relação à estreia.

Por fim, foi ainda questionado sobre uma eventual recandidatura. Manteve a linha argumentativa dos últimos meses:

«É uma questão de respeito. Tenho sido coerente com o que disse, só no final da época é que digo se me recandidato ou não. O que eu assumi na Assembleia-Geral no início da época foi isso. Não estou com joguinhos nem rodriguinhos», finalizou.