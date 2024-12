Rui Costa esteve em Miami, para o sorteio do Mundial de Clubes, e no final, depois de ser conhecido o grupo em que calhou ao Benfica, fez questão de destacar a ligação com o Boca Juniors.

«Estamos muito orgulhosos por fazer parte desta história. Apanhámos o Boca Juniors, uma das equipas mais históricas do mundo. Temos muita tradição de jogadores argentinos em Portugal. Temos aqui uma ligação interessante e bonita», afirmou Rui Costa, em declarações à ESPN.

«É um grupo difícil, um grupo muito difícil, mas acredito que para todos nós, para as 32 equipas, o mais importante neste momento é podermos fazer parte desta história do primeiro Mundial de Clubes.»

Recorde-se que além do Boca Juniors, o Benfica vai defrontar no Grupo C o Bayern Munique e os neozelandeses do Auckland City.

Ao todo, vão ser 63 jogos no Mundial de clubes, em 12 estádios e em 11 cidades, entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, com a final a ser disputada no MetLife Stadium, em Nova Iorque/Nova Jérsia.